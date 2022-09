Meloniová má stabilní konzervativní názory, mírní obavy z fašismu, říká italský publicista

Itálie bude mít poprvé v historii premiérku. V předčasných volbách uspěla Giorgia Meloniová se svými Bratry Itálie. Podle publicisty a překladatele Andrease Pieralliho ji voliči odměnili za to, že nebyla součástí vlád uplynulých let, kterým se nepodařilo řešit nepříznivou ekonomickou a sociální situaci mnoha Italů. Meloniová má fašistické kořeny, pracovala na jejich odsunutí, ale není jasné, co by se stalo, pokud by svou moc upevnila ve státních strukturách, říká Pieralli.