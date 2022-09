Současní i bývalí čeští politici posílají kondolence do Londýna

Prezident Miloš Zeman i další čeští politici přijali zprávu o úmrtí britské královny Alžběty II. s hlubokým zármutkem. Ocenili její celoživotní oddanost britské monarchii, pracovitost i nesmírnou pokoru, s níž sloužila své vlasti. Byla pro ně symbolem stability. „Její oddaná služba monarchii, nesmírná pokora a vznešenost zůstane navždy v našich srdcích,“ uvedl Zeman v prohlášení, které Hrad večer zveřejnil na Twitteru.

Na počest zesnulé královny Alžběty II. bude v noci svítit Petřínská rozhledna v Praze v britských barvách, uvedl primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). Město také řeší případné vystavení kondolenční knihy nebo zřízení pietního místa, sdělil ČTK a Českému rozhlasu mluvčí magistrátu Vít Hofman. Alžběta II. navštívila Prahu v březnu 1996.

„K uctění památky britské královny Alžběty II. nasvítíme Petřínskou rozhlednu, a to v barvách Spojeného království. Současně řešíme případný vznik kondolenční knihy nebo pietního místa. V tomto případě je zatím na podobná rozhodnutí příliš brzy. Budeme však postupovat striktně dle protokolu a případně také v součinnosti s vládou České republiky,“ uvedl Hofman.

„Jsem hluboce zarmoucen smrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Srdečnou a upřímnou soustrast královské rodině a britskému lidu a lidu Společenství národů,“ napsal premiér Petr Fiala (ODS).

„Se zármutkem jsem přijel zprávu o úmrtí britské královny Alžběty II. Vyjádřil jsem také soustrast královské rodině, lidu Velké Británie a národům britského společenství národů. Alžběta II. byla pro většinu lidí na světě z mé generace symbolem britské monarchie. Když si uvědomíme tu dobu více než 70 let, kterou plnila na trůnu a jakými obdobími Británie procházela, s čím vším se Alžběta II. musela vyrovnávat, tak si myslím, že se s tím vyrovnávala s velkou vznešeností a oddaností,“ řekl následně Fiala novinářům.

Úmrtím královny Alžběty II. odešel symbol statečnosti, pracovitosti, oddanosti i lidství, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Moje myšlenky jsou s královskou rodinou i občany Spojeného království a Commonwealthu. Čest její památce,“ dodal.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) soudí, že Alžběta II. zůstane v paměti všech jako vzor oddanosti panovníka své zemi a podřízení blahu a potřebám své země. „Obdivovala jsem ji. Moje myšlenky a účast patří všem členům rodiny i občanům Velké Británie a Commonwealthu,“ napsala na šéfka dolní parlamentní komory.

Upřímnou soustrast britské královské rodině a Spojenému království vyjádřil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Královna Alžběta II. byla symbolem kontinuity a stability. Čest její památce. Král Charles má před sebou nyní náročný úkol,“ uvedl.

„Odešla královna, která provedla svou zemi těmi nejtěžšími časy. Královna, která dokázala udržet důvěru a hlavně naději lidí a vždy zvládla s grácií učinit těžká rozhodnutí. Naše myšlenky jsou nyní s její rodinou, občany Spojeného království a Commonwealthu. Čest její památce,“ napsala Česká pirátská strana na Facebooku.

Zajímala se o lidi, ocenila bývalá primátorka Brna

Úmrtí královny Alžběty II. je ztráta nejen pro Velkou Británii, ale pro celý svět, řekla někdejší primátorka Brna Dagmar Lastovecká. Královna navštívila Brno v roce 1996, odvezla si darem sadu šperků z českých granátů. „Je to velká ztráta nejenom pro Británii, ale pro celý svět. Byla to velká osobnost a já na to setkání s ní nezapomenu do konce života. Na jedné straně působila velmi skromně, ale vyzařovala z ní síla, moudrost, noblesa,“ uvedla Lastovecká.

Královnu tehdy jako primátorka vítala na radnici. Zavzpomínala, že u oběda se královna velmi zajímala o to, jak se v České republice žije. „Zajímalo ji, jak tady ženy vychovávají děti, jak chodí do práce. Prostě tak, jak se panovník zajímá o své poddané, tak ji zajímal i život v naší zemi,“ uvedla Lastovecká.

Klaus: Bude nám chybět

Královna Alžběta II, byla svým životem, chováním, šarmem nebo odolností proti novostem moderní doby konstantou našich životů i symbolem odcházejícího světa, sdělil bývalý prezident Václav Klaus. S Alžbětou II. se během svého politického života osobně setkal jako premiér v roce 1996, kdy navštívila Česko, a v roce 2007, kdy ho jako prezidenta přijala v Buckinghamském paláci.

„Královna Alžběta II. byla celým svým životem, svým obdivuhodným chováním, šarmem, noblesou, svou mimořádnou rozumností a odolností proti všem novostem moderní doby nejen konstantou našich životů, ale i symbolem světa odcházejícího, který je v současnosti atakován ze všech stran. Bude i nám chybět,“ uvedl Klaus.

Královna ctila tradice a pravidla, zároveň byla nesmírně lidská, milá a neformální, řekl evropský poslanec Alexandr Vondra (ODS). S tehdejším prezidentem Václavem Havlem byl v Británii v březnu 1990.