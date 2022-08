Polsko a Německo odklidily z břehů už přes dvě stě tun uhynulých ryb. Katastrofa zhoršila vztahy

„Zatím máme k dispozici několik organických a anorganických látek, které by (za úhyn) mohly být zodpovědné,“ řekl mluvčí. „Zdá se, že jde o koktejl chemických látek,“ dodal s tím, že žádná z nich zřejmě sama o sobě k úhynu ryb nevedla. „Stále je třeba předpokládat, že se jednalo o událost s více příčinami.“

„Pozor, další fake news, které se šíří v Německu. Pesticidy a herbicidy – v Polsku byla tato látka testována a prokázána v podlimitním množství, tedy bez vlivu na ryby a ostatní organismy. Nesouvisí to s úhynem ryb,“ napsala.

Co ryby otrávilo, zatím nevědí ani v Polsku, ani v Německu. Stále vyhodnocují vzorky z řeky i uhynulých ryb. Německé laboratoře v Braniborsku prokázaly zvýšenou koncentraci pesticidů. Vůči tomu se na Twitteru ostře ohradila polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová.

„Já osobně jsem naštvaný kvůli informační politice, kterou jsme v posledních týdnech zažili. Informace jsme dostávali buď po kapkách, nebo vůbec žádné. To se musí v nadcházejících měsících vyjasnit,“ prohlásil premiér Braniborska Dietmar Woidke.

Vyšší koncentrace solí

Zkoumání biologů prokázala v Odře výrazně vyšší koncentraci solí. S tím může souviset i rozmnožení jedovaté mikrořasy, kterou ve všech vzorcích objevil německý Leibnitzův Institut. V řekách tato toxická řasa běžně nežije, může být jedním z důvodů masivního úhynu ryb. Podle ochránců přírody je nyní nutné řeku co nejrychleji vyčistit.

„Musíme se teď vyrovnat s tím, co tu nyní máme a jak to nejlépe zvládnout. Jde o to, abychom řece pomohli,“ uvedla zástupkyně ekologické organizace NABU Christiane Schröderová. V ústí Odry ve Štětínském zálivu se zatím žádné mrtvé ryby neobjevily, což je důkaz, že se zamořená voda ke konci řeky dostatečně naředila.

Kanál, který spojuje Odru s Havolou, je však nadále uzavřený. Německo se stále obává, aby se kontaminovaná voda nedostala touto cestou do dalších řek.