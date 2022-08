Laboratorní testy v znečištěné Odře odhalily vysokou slanost, ne rtuť, uvedla ministryně

Polská ministryně Anna Moskwová uvedla, že analýzy vzorků odebraných v řece v Polsku i v Německu ukázaly zvýšené hodnoty soli. Výsledky testů získané z Německa prý rovněž dosud neukázaly na vysoké hodnoty rtuti, napsala na Twitteru. Mezi Polskem a Německem vytváří Odra 187 kilometrů dlouhou hranici.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu slíbil, že udělá všechno pro to, aby zabránil vážnému poškození životního prostředí. Polské ministerstvo vnitra informovalo o vypsání odměny jeden milion zlotých (přes 5,2 milionu korun) pro toho, kdo pomůže vypátrat pachatele znečištění řeky.

O úhynu ryb začali rybáři hovořit už koncem minulého měsíce. Podle polského vodohospodářského úřadu rybáři a dobrovolníci z řeky odstranili už deset tun uhynulých ryb, šéf úřadu Przemyslaw Daca současnou situaci označil za „obrovskou a strašnou ekologickou katastrofu“.

Návrat do normálu může trvat léta, obává se premiér

Premiér Morawiecki v pátek připustil, že „míra znečištění je opravdu velmi velká“, a Odra podle něj může potřebovat několik let, aby se vrátila do normálního stavu. Varoval všechny obyvatele a turisty, aby nevstupovali do vody a nekoupali se a aby k řece nepustili ani psy, protože napít se z Odry může být velmi nebezpečné.

„Pravděpodobně do řeky vypustili obrovské množství chemických odpadů a udělali to s plným vědomím rizika a následků,“ uvedl premiér podle rozhlasové stanice RMF. „Neustaneme, dokud viníci nebudou přísně potrestáni. Toto není obyčejný zločin, škody přetrvají roky,“ prohlásil.