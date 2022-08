Krymský most je třeba zničit, zní z Kyjeva. Rusové kontrolují každého, kdo jej chce překročit

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR ve středu podle agentury Unian informovala, že Rusové z oblasti narychlo stahují letadla a vrtulníky. „Po posledních událostech na Krymu ruští fašisté přemisťují svá letadla a vrtulníky do hloubi poloostrova nebo na letiště v Rusku,“ stojí v prohlášení rozvědky.

Minulý týden zase výbuch otřásl ruskou leteckou základnou Saky . Podle Moskvy tam explodovala munice. Kyjev oficiálně odmítl, že by na základnu zaútočil. Podle satelitních snímků, které zveřejnila společnost Planet Labs, výbuch poškodil letadla i letištní infrastrukturu. Už 31. července na velitelství ruské Černomořské flotily v Sevastopolu zaútočil dron, zranění utrpělo šest lidí.

Ruská redakce BBC připomíná, že Krym se po anexi v roce 2014 stal pro Rusko důležitým symbolem síly. Moskva zdůrazňovala strategický význam poloostrova, ve státní propagandě se Krym stal zdrojem bezpečnosti ruského státu.

Množství reportáží o cvičeních ruských vojsk na Krymu či o střelbách pobřežní a protivzdušné obrany vytvářelo obrázek dobře bráněné pevnosti, podotýká BBC. Nyní, kdy kvůli mobilním telefonům nelze utajit exploze v různých objektech v hustě osídlených oblastech, se ruské úřady snaží co nejméně vysvětlovat, co je příčinou výbuchů a požárů. Je to pochopitelné: sama možnost takových útoků vrhá stín na ty, kdo měli chránit vojenské objekty v jednom z nejlépe bráněných míst Ruska, dodává BBC.

Odhaduje, že na Krymu nejspíše působí organizovaná skupina, která buď dokáže montovat drony schopné vyhazovat objekty do povětří, nebo takové drony dostává zvenčí.