Solární elektrárny jsou zdrojem elektřiny pro statisíce Ukrajinců, jejich produkce ale nestačí pokrýt ztráty

Andrij Makarov by si prý solární panely nepořídil, kdyby nezačala válka. Po začátku invaze ale neváhal a objednal si je hned 25. února ráno. „Řekl jsem si, že nám mohou vypnout elektřinu, kterou nám dodávají jaderné a uhelné elektrárny,“ vysvětluje.

Tisíce rodin v okolí už se s výpadky proudu potýkají. Může za ně odstávka části bloků okupované Záporožské jaderné elektrárny. Andrij ví, že energii mít bude, a postupně instaluje další panely. Věří, že mu to umožní v domě přečkat zimu. „Pokud bychom museli cestovat po celé Ukrajině, strádaly by tím děti,“ komentuje případný odchod do bezpečnějších oblastí.

Stejně jako v jeho případě hrají solární panely klíčovou roli pro statisíce domácností na východě. „Přes slunečný den, jako je ten dnešní, můžeme vyrobit asi patnáct set megawatthodin,“ popisuje technik jedné z největších solárních elektráren v zemi Denis Illiev.

Je to dost na to, aby udrželi i přes zimu v chodu 250 tisíc domácností, zároveň ale málo na to, aby kompenzovali případný výpadek Záporožské jaderné elektrárny. „V současné době je v Záporožské elektrárně v provozu jeden blok, který má výkon 1 gigawatt. My máme výkon zhruba pětkrát nižší,“ dodává vedoucí technik Volodymyr Sulacky.