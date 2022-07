S nedostatkem personálu na letištích musíme počítat minimálně do září, tvrdí dopravní expert

Podle dopravního experta Petra Kováče bude kritická situace s nedostatkem personálu na velkých letištích trvat pravděpodobně do září až října. Zásadní je co nejdříve vrátit do pracovního procesu desítky tisíc zaměstnanců, kteří práci ztratili během pandemie covidu-19, uvedl expert z poradenské společnosti EY v pořadu Události, komentáře.