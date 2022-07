Polsko dokončuje plot na hranici s Běloruskem. Minsk chce zlepšit vzájemné vztahy

„Za naší východní hranicí se odehrává krvavá válka, nejkrvavější od dob druhé světové války, a dnes už jasně vidíme, že ta válka měla svůj první akord. Prvním akordem této války byl útok (běloruského vládce Alexandra) Lukašenka na polskou hranici s Běloruskem,“ uvedl podle serveru Wprost polský premiér Mateusz Morawiecki, jenž příhraniční oblast navštívil.

Podle šéfa polské vlády se běloruský autoritářský vůdce společně se svým spojencem, ruským prezidentem Vladimirem Putinem, rozhodli otestovat polskou hranici, a tudíž i východní hranici Evropské unie. „Díky (naší) politické prozíravosti a předvídání toho, co se může stát, se nyní můžeme zaměřit na pomoc Ukrajině, která bojuje za ochranu své suverenity,“ pronesl Morawiecki podle AP.

Migranti jako zbraň

Poté, co ruská invazní vojska v únoru napadla Ukrajinu, překročily podle polské pohraniční stráže ukrajinsko-polské hranice více než čtyři miliony lidí, kteří uprchli před boji. Řada z nich zůstala v Polsku, jiní se vydali do dalších zemí, nebo se časem vrátili do vlasti.

Z Běloruska se od loňského roku pokoušeli dostat do Polska a sousední Litvy také tisíce migrantů z Blízkého východu, Afghánistánu nebo Afriky prchající před chudobou nebo konflikty. Bělorusko přitom předtím nebylo klíčovou migrační cestou do EU - to se změnilo poté, co Lukašenko začal migranty povzbuzovat, aby přicestovali do Minsku, podotkla AP. Varšava a EU obviňují autoritářský režim v Minsku, že migranty využil jako hybridní zbraň v odplatě za sankce Evropské unie uvalené na Lukašenkův režim kvůli porušování lidských práv a potlačování opozice.

Tato migrační krize kulminovala loni na podzim. Obránci lidských práv přitom nakládání s různými uprchlíky kritizují. „Pokud svezete uprchlíka na ukrajinské hranici, jste hrdina. Pokud to uděláte na běloruské hranici, jste pašerák a mohl byste skončit na osm let ve vězení,“ uvedla šéfka polské nevládní organizace Dom Otwarty Natalia Gebertová, podle níž se migrace přes Bělorusko utlumila, ale lidé se tímto způsobem do EU stále pokoušejí dostat.