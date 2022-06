V Kataru jednáme o dlouhodobé spolupráci, která nás zbaví závislosti na Rusku, říká Síkela

Evropa podle něj musí nahradit zhruba 155 miliard kubíků zemního plynu z Ruska. „Právě proto se vytvořila společná nákupní platforma, jejíž vytvoření jsme prosazovali a prostřednictvím které se bude nakupovat z různých zemí. Do Kataru jsme jeli, protože teď, když máme k dispozici opět přístup k moři a kapacitu v terminálu na LNG, je záhodno, abychom se pokusili tuto kapacitu i využít. Konkrétní jednání teprve povedeme, Katar bude v budoucnu investovat desítky miliard dolarů do navýšení těžby a zvýšení produkčních kapacit a já jsem přesvědčen o tom, že ještě než k tomu dojde, tak se nám podaří určitou kapacitu dodávek od Kataru zajistit,“ míní ministr průmyslu a obchodu.

Síkela vyvrátil mylné představy o jednoduchosti jednání. „To není tak, že jedete do nějaké země a nakoupíte tam plyn. Udělali jsme první technický krok v tom, že jsme si zajistili kapacitu v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. To je věc, na které jsme pracovali od poloviny dubna a tento pátek bylo potvrzeno, že jsme ve spolupráci se společností ČEZ tuto kapacitu získali,“ informoval ministr.

„Při prvním setkání jsem mu předal návrh znění smlouvy o hospodářské a technické spolupráci a navrhl založení společné komise, která by měla identifikovat priority, kterým se chceme vzájemně věnovat. Oni pak poslali upravený text, který jsme dopracovali a já ho znovu předal s tím, že jsme se domluvili, že bych pana ministra šejka Muhammada rád pozval do Prahy v rámci našeho předsednictví, kde bychom tu finální smlouvu mohli podepsat,“ řekl Síkela ve vysílání pondělních Událostí, komentářů .

Podle něj je logické, že teď v čase nouze jezdí do Kataru státy jednotlivě a mírně spolu soupeří o zakázky. „My jsme sem přijeli s dlouhodobým konceptem, chceme se bavit o vstupu českých firem na tento trh. Doprovází nás podnikatelská delegace, je tady velký zájem o dodávky českých výrobků na tento trh jak z naší strany, tak i vzhledem k referencím, které mají Katařané od jiných zemí Blízkého východu. A zároveň chceme mluvit i o katarských investicích v našem regionu. To znamená, to, co my nabízíme, není jen o tom, že chceme nakoupit zkapalněný plyn a zaplatit za něj, ale nabízíme dlouhodobé partnerství,“ vysvětlil Síkela.