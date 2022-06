Si Ťin-pching umlčel opozici ve straně, nic mu nebrání vstoupit do třetího období, říká Šámalová

„Důkazy nejsou v podstatě žádné. To, co se děje uvnitř komunistické strany, je zahaleno tajemstvím a ví to jen hrstka zasvěcených,“ říká Šámalová ke spekulacím o nespokojenosti části stranické elity s kurzem, který nastavil současný prezident. Nelze podle ní ale ani vyloučit, že k mocenskému boji v Číně skutečně dochází.

Politika Si Ťin-pchinga je problematická nejen kvůli nulové toleranci vůči covidu, kvůli které je velmi zasažena čínská ekonomika, ale také kvůli tlaku na velké technologické firmy, které byly donedávna výkladní skříní čínské ekonomiky.