Exil mi dává svobodu kritizovat Peking, rozumíme dílu Havla, říká aktivista Nathan Law

Law vyrůstal v Hongkongu, který tehdy vnímal jako místo se svobodou slova, shromažďování i otevřeného internetu. „Tehdy to bylo skutečně poprvé, kdy jsem si uvědomil, že hlavně v Číně lidé nemají volný přístup k internetu, nemohou se svobodně vyjadřovat k nejrůznějším věcem, protože jinak jim hrozí zatčení. Ani nemají možnost připomínat si masakr na náměstí Nebeského klidu 4. června 1989,“ říká.

Byl to prý tento několik dekád trvající rozdíl a kontrast mezi Hongkongem a Čínou, díky kterému si uvědomil, že svoboda je něco, co je cenné a co není možné vnímat jako samozřejmost. Exil mu nyní dává svobodu kritizovat vládu a pokračovat v obhajobě idejí, o kterých lidé v Hongkongu nemohou mluvit.

„Samozřejmě jsem ale ztratil možnost vídat svoji rodinu, být s ní v kontaktu, potkávat se s přáteli, navštěvovat svoje oblíbená místa v Hongkongu i zajít si třeba na jídla, která mám tak rád. Takže to vnímám jako něco za něco. Myslím si ale, že svoboda slova je zcela zásadní. Je to to nejdůležitější, protože jenom tak mohu komunikovat s vámi se všemi. Vysvětlovat lidem, proč by měli chápat naše tvrdé postoje vůči čínskému porušování lidských práv,“ uvádí Law.