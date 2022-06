Princ Charles neveřejně kritizoval plány na deportace migrantů do Rwandy

Následník britského trůnu Charles byl slyšen, jak tuto politiku kritizuje, napsaly listy The Times a bulvární The Daily Mail. Princ si podle The Times dělá obavy, že kontroverzní azylová politika zastíní summit Commonwealthu ve Rwandě, kde má koncem měsíce reprezentovat královnu Alžbětu II.

„Uvedl, že ho tato politika nesmírně zklamala a že celý přístup vlády k této problematice považuje za otřesný,“ dodává The Times.

Charlesův mluvčí nepopřel, že se Charles k otázce deportací soukromě vyjadřoval. „Údajné soukromé konverzace s princem nebudeme komentovat, pouze zopakujeme, že princ zůstává politicky neutrální. O politických záležitostech rozhoduje vláda,“ prohlásil.

Kritický není jen Charles

V Británii začal v dubnu platit zákon, který umožňuje vládě posílat některé utečence nelegálně vstupující na její území do třetích zemí. Za tímto účelem Británie uzavřela dohodu se Rwandou. Podle dřívějšího vyjádření britského ministerstva vnitra a rwandské vlády lidé odeslaní do více než šest tisíc kilometrů vzdálené africké země nebudou mít možnost vrátit se do Spojeného království.