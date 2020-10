Před 30 lety vypukla občanská válka ve Rwandě. Skončila genocidou, jež vymazala pětinu populace

Skrze rozhlasovou stanici RTLM šířila Interhamwe vraždící propagandu. Hutuy vyzívala k zabíjení „švábů“ Tutsiů. Odpovědnost za vysílání měl Georges Rutaganda. „Bez něj by nebyla rwandská genocida tak efektivní, jak byla,“ popsal vyšetřovatel genocidy James Stewart. Rutaganda dostal doživotí.

Na vraždění se podíleli i prostí muži i ženy. „Naložili nás do aut a odvezli do hor, abychom tam zabíjeli. Pak se zpívalo a tancovalo. Když zabíjíte prvního člověka, něco cítíte. V mém případě to byl můj soused. Pak už necítíte nic,“ popsal atmosféru jeden z později odsouzených.

Bilance sta dnů masakrování za pomocí mačet je děsivá. O život přišlo na milion lidí, další miliony pak musely opustit své domovy. Hutuští radikálové povraždili tutsijské politiky včetně premiérky a zabili rovněž desítku vojáků z mírových sil OSN.