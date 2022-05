Zastánci zbraní se v Texasu sešli nedlouho po tragické střelbě, odpůrci protestují. Do Uvalde míří Joe Biden

Snadný přístup ke zbraním je téma, které štěpí Ameriku. Lépe to nemohlo být vidět právě v Houstonu. Svět venku a svět uvnitř, kde o zákazu prodeje útočných pušek nikdo nechce slyšet. Účastníci sjezdu obviňují demokraty, že tragédii zneužívají k politickým účelům. Oni sami volají po posílení bezpečnostních opatření na školách. „Každá škola by měla mít jen jeden vstup, silné oplocení, detektory kovů,“ nechal se slyšet exprezident Donald Trump.

Úřady navíc přiznaly fatální pochybení při zásahu. Od příjezdu prvních jednotek do chvíle, kdy policisté vtrhli do školní třídy, uplynulo čtyřicet minut. Velitel se domníval, že v místnosti není kromě střelce už nikdo, komu by hrozilo nebezpečí. Anebo že jsou všichni mrtví. Některé děti v učebně přitom měly opakovaně volat na tísňovou linku. A prosit policisty za dveřmi, aby vtrhli dovnitř.

Texaský guvernér zuří

„Samozřejmě, že to nebylo správné rozhodnutí, bylo to špatné rozhodnutí. Tečka. Nelze to nijak ospravedlnit,“ sype si popel na hlavu ředitel texaského ministerstva pro bezpečnost Steven McCraw. „Byl jsem uveden v omyl. A jsem rozzuřený tím, co se stalo,“ přidává se republikánský texaský guvernér Greg Abbott.

„Nikomu nechci brát zbraně. (Potřebujeme) zákon o kontrole zbraní. Jsem už unavený, vyčerpaný,“ říká texaský senátor Roland Gutierrez. Babička střelce zůstává nadále v kritickém stavu v nemocnici. Promluvil ale jeho dědeček. Co přimělo jeho vnuka k brutálnímu činu, prý netuší.