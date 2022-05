Střelba zní americkými školami často. V nejhorších masakrech zemřely desítky lidí

Nejhorší střelecký útok na amerických školách se stal 16. dubna 2007, kdy Seung-Hui Cho, třiadvacetiletý vysokoškolský student univerzity a občan USA pocházející z Jižní Koreje, zabil dvěma poloautomatickými pistolemi 32 lidí a 17 dalších zranil. Incident, známý jako Masakr ve Virginia Tech, se odehrál v areálu Virginského polytechnického institutu a státní univerzity v Blacksburgu ve Virginii. K první střelbě došlo v ubytovně West Ambler Johnston Hall, kde byli zabiti dva lidé; hlavním útokem byla střelba ve škole v Norris Hall, budově s učebnami, kde Cho řetězem zavřel hlavní vchodové dveře a střílel do čtyř učeben a na schodišti, přičemž zabil dalších třicet lidí. Když policie vtrhla do Norris Hall, Cho se smrtelně postřelil do hlavy. Šest dalších osob bylo zraněno při skoku z okna, aby Choovi unikly.

Choovi byl dříve diagnostikován selektivní mutismus a těžká deprese. Po většinu střední školy a na gymnáziu se mu dostávalo terapie a speciální pedagogické podpory. Po vyšetření prohlásil odborník ve Virginii Choa za duševně nemocného a nařídil mu docházet na léčbu. Protože však nebyl umístěn do ústavu, bylo mu povoleno nakupovat zbraně. Útok přiměl stát Virginie k odstranění právních kliček, které umožňovaly osobám, jež byly uznány za duševně nevyrovnané, nakupovat zbraně bez odhalení Národním systémem okamžité kontroly kriminality (NICS). Vedl také k přijetí jediného významného federálního opatření na kontrolu zbraní v USA od roku 1994, zákon podepsal prezident George Bush mladší 5. ledna 2008.

Masakr na Columbine High School Patrně nejproslulejším střeleckým útokem na školách v USA je čin dvou studentů, osmnáctiletého Erica Harrise a o rok mladšího Dylana Klebolda, z 20. dubna 1999 na Columbine High School ve státě Colorado. Pachatelé, studenti dvanácté třídy (maturanti), zavraždili 12 studentů a jednoho učitele. Slovo „Columbine“ se stalo synonymem pro střelbu na školách, jelikož se v té době jednalo o nejsmrtelnější střelbu na střední škole v dějinách USA, která inspirovala desítky napodobitelů, včetně mnoha smrtelnějších útoků po celém světě. Patří mezi ně mimo jiné již zmíněný útok ve Virginia Tech a střelba na Sandy Hook Elementary School a na Stoneman Douglas High School (níže). Nejhorší část masakru se stala ve školní knihovně, kde Harris a Klebold zabili deset studentů a následně zde spáchali sebevraždu. Dalších jednadvacet osob bylo zraněno střelbou a došlo také k přestřelce s policií. Podle původního plánu střelců měly ve školní jídelně vybuchnout dvě propanbutanové bomby. Ty však selhaly, a tak útočníci začali své spolužáky likvidovat „ručně“.

Dvojice zabijáků začala s nekontrolovatelnou střelbou už před vchodem do školy a pokračovala na chodbách. Pak oba střelci vnikli do knihovny a stříleli na schovávající se studenty, zatímco situaci krutě komentovali. Ve školní jídelně odpálili nevybuchlou propanovou bombu Molotovem a vrátili se zpět do knihovny, kde si vyměnili několik výstřelů s policisty venku a následně oba spáchali sebevraždu. Motivy obou útočníků zůstávají neznámé, avšak FBI vyšetřování uzavřela s tím, že oba trpěli psychickými poruchami - Harris měl být klinický psychopat, zatímco Klebold trpěl depresemi a touhou zemřít. Oba nebyli v kolektivu příliš oblíbení a během studia byli opakovaně šikanováni. Případ se stal mediálně velice propíraným právě také kvůli problematice depresivních teenagerů a jejich násilností vyvolaných nenávistí k ostatním. Některé metalové skupiny na incident odkazují ve svých textech nebo dokonce na fanouškovském zboží.

Základní škola Sandy Hook Druhým nejvražednějším útokem v americké historii byla masová vražda ze 14. prosince 2012, kdy dvacetiletý Adam Lanza zastřelil 26 lidí na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu. Dvacetiletý Adam Lanza nejprve doma zastřelil svou matku a následně odjel do osm kilometrů vzdálené základní školy, kde zastřelil 20 dětí ve věku šesti až sedmi let a šest dospělých zaměstnanců. Když do školy dorazili první policisté, Lanza spáchal sebevraždu střelou do hlavy. Později u něj byly nalezeny tři zbraně. Zpráva vydaná v listopadu 2013 úřadem státního zástupce státu Connecticut dospěla k závěru, že Lanza jednal sám a své činy naplánoval, ale neuvedla, proč tak učinil a proč se zaměřil na školu. V soudní zprávě vydané v listopadu 2014 se uvádí, že Lanza trpěl Aspergerovým syndromem a jako teenager měl deprese, úzkostné stavy a obsedantně-kompulzivní poruchu. Zpráva případ uzavřela s tím, že „jeho závažné a zhoršující se internalizované psychické problémy v kombinaci s atypickým zaujetím pro násilí a přístupem ke smrtícím zbraním se ukázaly jako recept na masovou vraždu“. Střelba podnítila obnovení debaty o kontrole zbraní ve Spojených státech, včetně návrhů na zavedení všeobecného systému prověřování minulosti a na novou federální a státní legislativu týkající se zbraní, která by zakázala prodej a výrobu některých typů poloautomatických střelných zbraní a zásobníků, do nichž se vejde více než deset nábojů.

Masakr na Texaské univerzitě V Texasu byli kromě úterního masakru svědky masového střílení již před více než padesáti lety. Dne 1. srpna 1966 pětadvacetiletý Charles Whitman, veterán námořní pěchoty, vzal pušky a další zbraně na vyhlídkovou terasu na věži hlavní budovy Texaské univerzity v Austinu a pak začal bez rozdílu střílet na lidi v okolním kampusu a na ulicích. Během následujících 96 minut zastřelil 14 lidí včetně nenarozeného dítěte a zranil 31 dalších osob. Incident skončil, když se k Whitmanovi dostali dva policisté a jeden civilista a zastřelili ho. V té době šlo o první větší incident střelby na školách. V březnu 1966 navštívil Whitman psychiatra na univerzitě, kde studoval architekturu, kterému si stěžoval na divné myšlenky, na rozvod svých rodičů a na stres ve škole i v práci. Hovořil také o depresích a sebevraždě. Lékař mu předepsal antidepresiva. Whitman návštěvy u psychiatra později označil za zbytečné a neužitečné.

Poslední červencový den roku 1966 Whitman nejprve ubodal svou matku a poté ve spánku zabil i svou ženu. Na místech svých hrůzných činů zanechal vzkazy, ve kterých všeho litoval. Současně ale napsal, že si již delší dobu představoval, že zabije osoby, které nadevše miluje. Rozepsal se také o své životní pojistce, která měla být použita po jeho smrti na výzkum poruch mozku, který by zabránil dalším obdobným tragédiím. Následující den se dostal na svou starou univerzitní identifikační kartu ozbrojen několika puškami a pistolemi do areálu „své“ Texaské univerzity a výtahem se vydal na zdejší vyhlídkovou věž. První obětí byla recepční vyhlídkové věže, další dva lidi zastřelil Whitman na schodišti v době, kdy se snažil ve věži zabarikádovat. Před polednem začal střílet z věže a kromě studentů a pedagogů zastřelil i jednoho zasahujícího policistu. Kolem půl druhé odpoledne se dvěma policistům podařilo Whitmana konečně zastřelit. Jeho pitva odhalila, že měl nádor na mozku, lékaři se ale přiklonili k tomu, že rakovina nebyla bezprostřední příčinou jeho hrůzného činu, který byl několikrát zfilmován. Ve snímku s názvem Smrtící věž z roku 1975 si například Whitmana zahrál Kurt Russel.