Hladká cesta Ukrajinců do Británie dráždí neevropské běžence uvázlé v Calais

Uprchlíci, kteří míří do Velké Británie, projíždějí francouzským městem Calais. Podle zpravodaje ČT ve Francii Jana Šmída je o běžence z Ukrajiny postaráno dobře. „Třeba konkrétně v Calais jsou na ubytovně pro mládež, která je velmi čistá a je několik metrů od pláže,“ řekl.

Situace je nyní podle zpravodaje v regionu mnohem lepší než před několika dny. Řekl, že je to hlavně díky tomu, že Ukrajinci mohou přímo do Británie, a to až na půl roku s možností dalšího prodloužení pobytu.

Uprchlíci z Calais hovoří o dvojím metru

„Bylo tam (v Calais) několik stovek rodin, ale poté, co se výrazně zjednodušil příjezd do Velké Británie, protože tyto rodiny už nepotřebují vízum, stačí jim vyplnit on-line formulář a mohou překonat kanál La Manche například Eurostarem přímo z Paříže, tak už nejezdí do Calais, je jich tady tedy o něco méně,“ řekl zpravodaj. Dodal ale, že v regionu je cítit napětí, protože uprchlíci z jiných zemí, kteří jsou v Calais už delší dobu, hovoří v souvislosti s ukrajinskými běženci o dvojím metru.