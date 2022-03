Ruský konvoj má v plánu odříznout a obklíčit Kyjev. Putin je podle Landovského na cestě k prohře

Délka konvoje je podstatně delší než 27 kilometrů, které firma Maxar uváděla během pondělí. Zatím není jasné, zda je cílem kolony centrum Kyjeva, nebo zda se tyto síly mají podílet na obklíčení metropole, uvedl list The New York Times. V úterý po půlnoci se přední část konvoje nacházela asi 27 kilometrů severně od Kyjeva, poblíž letiště Hostomel. Jiný konvoj navíc míří k metropoli z opačné strany, z východu.

Pokud by se podařilo obklíčení Kyjeva, tak to podle něj vyvine tlak na obyvatelstvo, které doteď statečně bojuje. „Nevíme, zda s tím ruská generalita při plánování operace počítala, ale myslím, že je překvapila urputnost a odpor místního obyvatelstva. Pro útočící jednotky představuje celé to město obsadit nebo dobýt a pak ho udržet, obrovský problém.“

„Jedním z důvodů, proč se zdá, že se severně od Kyjeva zastavili, je to, že se Rusové seskupují, znovu to promýšlí a snaží se přizpůsobit překážkám, na které dosud narazili,“ řekl v úterý činitel amerického ministerstva obrany.

Podle něj logistika ruské armády zdaleka nefunguje tak, jak by fungovat měla. „A není to jen logistika, teď se ukazují velké problémy útočící ruské armády v oblasti takzvané C4i. To jsou systémy řízení, velení, propojení počítačové podpory a zpravodajských informací, v této oblasti jednotky které už týden působí na Ukrajině, nevynikají.“

Putin je na nejlepší cestě k prohře

Na postoji Severoatlantické aliance se nic nemění, řekl velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. „NATO zachovává defenzivní postoj k celé věci. Všichni by měli pochopit, že Putin je na nejlepší cestě k prohře v tom konfliktu. A to nejhorší, co by se mohlo stát je, že ten konflikt vyeskaluje na světovou úroveň a na střet mezi NATO a ruskými silami. Proto je třeba dělat to, co funguje, a to jsou sankce a podpora spojenců.“

Aliance podle něj nebyla nikdy postavena tak, aby útočila na ruské síly nebo na jiné země bez toho, aniž by byla napadena. „Jiná šance není, než silná podpora a silné sankce. Dejme tomu trochu času a tyto sankce začnou ničit podstatu ruské válečné mašinérie.“

„Dalším psychologickým efektem je fakt, že ten konflikt je de facto bratrovražedný boj. Na jedné straně stojí vojáci základní služby Ruské federace, dvacetiletí kluci, a na druhé straně ukrajinské ženy a děti a bojovníci chránící svou vlastní zemi. To je skutečně velké dilema, tak do toho prosím netahejme západní síly a jejich přímou účast v konfliktu. To by potom mohlo nastartovat v Rusku ten instinkt obrany vlasti, který by byl velice nebezpečný,“ predikuje Landovský.