Suezský průplav se znovu rozšiřuje. Hotovo má být na konci příštího roku

Loni v březnu uvázla v Suezském průplavu kontejnerová loď Ever Given. Jednu z nejdůležitějších obchodních tepen světa zablokovala na dlouhých šest dní. „S generálporučíkem Usámou jsme operaci sledovali v neuvěřitelných hodinách, například ve čtyři ráno. Ptal jsem se, co mohu udělat, byl jsem si ale jistý, že to bude mít šťastný konec,“ nechal se slyšet egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí.