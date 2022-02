Rovnáme si noty pro případ ruského útoku. Prioritou je ale mír, uvedl Lipavský

„Všechno je to v té rovině, že si rovnáme noty, díváme se na stav připravenosti a odpovědně postupujeme tak, aby Česká republika byla připravena, pokud ten scénář nastane,“ vysvětluje ministr. Zopakoval také, že v případě skutečného útoku bude NATO reagovat uvalením ekonomických sankcí na Kreml.

Ministr zahraničí potvrdil, že mezi českým a ukrajinským ministerstvem obrany probíhá intenzivní komunikace. „Udělal se jeden konkrétní projekt, a to bylo zveřejněno. Co se týče dalších záležitostí, tak bych opravdu nešel do detailů, dokud se to nedomluví.“ Minulý týden schválila vláda dar čtyř tisíc dělostřeleckých granátů Ukrajině.

Unie je jednotná, tvrdí ministr

Sám Lipavský Kyjev navštíví v pondělí společně se svým slovenským a rakouským protějškem. Někteří evropští politici, jako maďarský premiér Viktor Orbán nebo německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, ale zamířili do Moskvy. Podle šéfa české diplomacie to ale neznačí nejednotu uvnitř Evropské unie.

Německo také odmítá Ukrajině dodávat zbraně. „Evropská unie nachází jednotu v určitých věcech a některé státy zacházejí dále. Mně to přijde naprosto přirozené a vidíme, že Spojené státy, Velká Británie, Polsko a Česká republika dávají ten příspěvek o něco silnější.“