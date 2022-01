Krach pyramidových her uvrhl před 25 lety Albánii do chaosu. Dva tisíce lidí zemřely, stát se zhroutil

Lidé, kteří přišli o celoživotní úspory a řada z nich dokonce i o peníze z prodeje domů, totiž spojovali své ožebračení právě s vládnoucími politiky z Demokratické strany, která se moci ujala po pádu komunismu. Vláda sice přišla s prohlášením, že střadatelům většinu peněz vrátí, a další fungování pyramidových her zakázala, šlo ale jen o prázdné sliby. Když podvedení Albánci zjistili, že jejich úspory definitivně přišly vniveč, přišla na přelomu února a března další vlna nepokojů.

Nepokoje, vyvolané krachy podvodných finančních společností, postupně od začátku roku 1997 zachvátily řadu albánských měst včetně metropole Tirany. V té se koncem ledna 1997 střetli rozvášnění demonstranti s policií, výsledkem byla nejen zranění na obou stranách, ale i zničené vládní budovy, Národní muzeum nebo Palác kultury. V reakci na to povolil parlament použití armády na ochranu komunikací a vládních budov. Chaosu v zemi se tím ale zabránit nepodařilo.

„Přišli lidé, které bychom dnešní terminologií možná nazvali finanční šmejdi, z řad obchodníků, ale také politiků, kteří začali lidem nabízet obrovské úroky, pokud vloží peníze do jejich společností. Ty ale fungovaly na principu takzvaných pyramidových her – výplaty původním střadatelům byly vypláceny pouze z prostředků, které tam vkládali střadatelé noví, a tento systém se zhroutil.“

„Albánie byla před pádem komunismu jednou z nejtvrdších diktatur Evropy a z ní skočila rovnýma nohama do neregulovaného finančního chaosu,“ shrnul situaci v Albánii 90. let zpravodaj ČT Václav Černohorský.

Situaci zklidnila mezinárodní mise

Protesty se neobešly bez násilí, a protože kolabující stát nebyl schopný ochránit sklady zbraní, dostaly se do rukou obyvatel statisíce kusů pistolí nebo útočných pušek včetně milionů kusů střeliva.

Nepokoje, které zmítaly Albánií téměř čtvrt roku, si vyžádaly na dva tisíce životů, a situaci pomohl uklidnit až zásah mezinárodních sil pod vedením Itálie. Mandát k němu dala Rada bezpečnosti OSN na konci března a v polovině dubna již byly zahraniční jednotky rozmístěny v Albánii.

Mise, do které se pod patronací Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a velením Itálie zapojilo na 7500 vojáků z deseti zemí, trvala zhruba čtyři měsíce.

Během nich se situaci v Albánii podařilo uklidnit a na přelomu června a července se dokonce uskutečnily předčasné volby, ze kterých vzešel nejen nový parlament a vláda, ale také nový prezident. K moci se s velkou většinou poslanců dostala postkomunistická Socialistická strana Albánie.

Albánci přišli o jednu a půl miliardy dolarů

Následky krachu pyramidových her, které se v Albánii rozmohly po roce 1991 a ve kterých Albánci přišli o zhruba 1,5 miliardy dolarů, se ale dařilo napravit jen pomalu.

Systémy, založené na vyplácení starých vkladatelů penězi těch nových, totiž fungovaly bez potíží více než tři roky, nejspíše také díky symbióze s vládnoucími demokraty. „Vláda přes opakované přísliby nezasáhla, naopak čelila obvinění z řad veřejnosti, že nejen, že tento divoký byznys nereguluje, ale že samotní vládní politici z tohoto byznysu profitují,“ dodává Černohorský.

Objevily se též informace o tom, že albánské pyramidové společnosti umožňovaly prát špinavé peníze italských zločineckých gangů.

Kromě ztráty důvěry v politiky, která v Albánii nikdy nebyla moc silná, se krach podvodných investičních firem nabízejících měsíční úroky v řádech desítek procent negativně podepsal na bezpečnostní situaci.

A to nejen v samotné Albánii, která se na dlouhou dobu stala rejdištěm kriminálních živlů, ale i v blízkém okolí. Zbraně ukradené z albánských skladů se například ve velké míře pašovaly do sousedního Srbska, kde se jimi koncem 90. let vyzbrojili separatisté z Kosovské osvobozenecké armády.