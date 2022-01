Kazachstánem zmítají nepokoje. Vojenská aliance vedená Ruskem pošle podle Arménie mírové jednotky

Kazašský prezident Tokajev ve středu večer oznámil, že požádal prezidenty států ODKB, aby mu pomohli potlačit nepokoje v jeho zemi. Hovořil o „teroristické hrozbě“, informovala agentura TASS. Vojenskou alianci ODKB v čele s Ruskem tvoří několik států někdejšího Sovětského svazu, jde o Bělorusko, Arménii, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán.

Arménský premiér Nikol Pašinjan následně oznámil, že ODKB do Kazachstánu skutečně pošle na omezenou dobu mírové jednotky.

Spolupracovník ČT Tomáš Vlach poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin už před rozhodnutím poslat jednotky poručil náčelníkovi generálního štábu ruské armády Valeriji Gerasimovovi, aby vyčlenil jednotky, které by tam mohly jít. Konkrétně by se jednalo o výsadkáře z několika posádek, ti budou posláni letadly do Kazachstánu a v horizontu několika dnů až hodin by mohli do situace zasáhnout, dodal Vlach.

„Nepůjde o to, že by ty takzvané mírové síly oddělovaly strany od sebe a zajišťovaly neutrální postoj, jde čistě o intervenci, která bude vyslaná na podporu kazachstánského režimu. Putin moc dobře ví, že kdyby nezasáhl, tak by se ty události daly přelít dál, do Běloruska, do Ruska a toto rozhodně nechce nikdo riskovat,“ vysvětlil.

Bílý dům, generální tajemník OSN a Evropské unie v souvislosti s narůstajícími nepokoji v Kazachstánu vyzvali kazašskou vládu i protestující, aby se zdrželi násilí. Moskva ještě během dne uvedla, že Kazachstán si své problémy vyřeší sám a že je důležité, aby se do jeho vnitřních záležitostí nikdo nevměšoval.

Letiště obsazeno, následně „osvobozeno“

Vedení města Almaty večer oznámilo, že bezpečnostní složky provádějí „protiteroristickou operaci“ s cílem nastolit pořádek, informoval ruskojazyčný web stanice BBC.

Úřady zároveň oznámily, že při speciální operaci osvobodily místní letiště, které před tím obsadili protestující. Podle agentury Reuters kvůli tomu byly zrušeny všechny přílety i odlety. „Letiště bylo osvobozeno. Je opět v běžném provozu,“ řekl zástupce městské správy. Prezident země Kasym-Žomart Tokajev před tím prohlásil, že se letiště zmocnili „teroristé“, kteří zadrželi pět letadel.

Dřívější vpád davu na radnici v Almaty potvrdil z místa i zpravodaj kazašské pobočky agentury Interfax. „Policisté, kteří se pokoušeli zabránit útoku demonstrantů, se pokoušejí utéci, demonstranti je bijí. Policejní vozy, které byly rozmístěny v okolí radnice, odjely. Nad budovou stoupá černý kouř,“ vylíčil zpravodaj.

„Jsou zabití a ranění, tlupy banditských živlů bijí a ponižují vojáky, honí je nahé po ulicích, znásilňují ženy, rabují obchody. Situace ohrožuje bezpečnost všech obyvatel Almaty. Nelze to dále strpět. Kromě toho se situace vyhrotila i v některých dalších městech, a proto jsem zavedl v řadě regionů výjimečný stav,“ řekl prezident podle agentury Interfax.