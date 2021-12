Pandemie ve světě: Rakousko se otevře, neočkovaných se to ale nedotkne

Rakušané neočkovaní proti covidu-19 zůstanou v lockdownu i poté, co příští týden v souladu s původními plány skončí v zemi plošná uzávěra. Na své první tiskové konferenci v pozici nového rakouského kancléře to uvedl Karl Nehammer. Na Slovensku přibylo za pondělí 104 úmrtí na onemocnění covid-19, nejvíce za jeden den od letošního března. O povinném očkování jednala evropská sekce Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle ní by mělo být tou poslední možností, ke které se země v motivaci podpořit vakcinaci uchýlí.