Britští obchodníci varují, že o Vánocích hrozí nedostatek alkoholu. Obtíže se nevyhýbají adventním trhům

První vánoční trhy po dokončení brexitu jsou neodmyslitelnou součástí sváteční atmosféry. Jenže provozovatelé stánků v Anglii, Walesu a Skotsku zároveň poprvé zažívají velké byrokratické problémy, pokud chtějí nabídnout své potraviny i na vánočních trzích v Severním Irsku.

„Pro evropské obchodníky je snadné přijít do Severního Irska. Je to otevřené. Byrokracie nastupuje, když se do Severního Irska snaží dostat skotští nebo angličtí obchodníci,“ vysvětlil organizátor trhů ve Spojeném království Allan Harwell.