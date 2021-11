Při nehodě severomakedonského autobusu v Bulharsku zahynulo pětačtyřicet lidí

„Je to obrovská tragédie,“ uvedl úřadující bulharský premiér Stefan Janev, který se vydal na místo nehody. Podle bulharského ministra vnitra Bojka Raškova zůstali cestující po nehodě uvězněni uvnitř autobusu. „Je to opravdu strašný obrázek,“ uvedl ministr.

Předseda severomakedonské vlády Zoran Zaev vyjádřil lítost nad neštěstím a soustrast pozůstalým.

V autobusu se severomakedonskou registrací cestovalo celkem dvaapadesát lidí. Sedm přeživších –⁠ dvě ženy a pět mužů –⁠ převezli s popáleninami do nemocnice. Nehodu nepřežil ani řidič, uvedla na svém webu bulharská agentura BGNES, odvolávající se na záchranáře. Citovala také dopravní expertku, podle které je daný dálniční úsek problematický a celé léto se tu opravovaly díry na vozovce.

Podle severomakedonského ministerstva zahraničí se autobus vracel z víkendového zájezdu do Istanbulu a na bulharské území vjel v pondělí pozdě večer.

Zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský upřesnil, že zatím není jasné, co bylo příčinou nehody. „Jestli to byla lidská, nebo technická chyba, to se dozvíme v průběhu vyšetřování,“ uvedl.