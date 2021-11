Noc na polsko-běloruské hranici byla klidná, Varšava ale čeká další pokusy o překonání zábran

„Situace je velice napjatá, velice obtížná. Očekáváme snahu o trvalou destabilizaci našich hranic tisícovkami migrantů, kteří budou podnikat různé agresivní akce,“ varoval v Polském rozhlase mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislaw Žaryn.

V Bělorusku podle odhadu polských zpravodajců může v současnosti pobývat 12 tisíc až 15 tisíc migrantů. Z toho se nyní přímo u hranic s Polskem nachází okolo čtyř tisícovek migrantů, ale Varšava podle mluvčího předpokládá, že se tato skupina bude zvětšovat.

Režim běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka podle mluvčího hledá nové způsoby přepravy migrantů do Minska, přes letiště v Damašku, Bejrútu, Dubaji a Moskvě.

„Bohužel nečekáme, že by Lukašenko změnil taktiku. Nadále bude mít zájem hromadit obrovské masy lidí, aby destabilizoval hranice Evropské unie,“ řekl Žaryn. Počínání Minsku je podle něj sladěno s kroky Ruska, které se snaží destabilizovat střední a východní Evropu a rozbíjet spolupráci v rámci EU a NATO.

Minimálně jednat

Běloruský nezávislý list Naša Niva odhadl, že dění na hranici je součástí Lukašenkovy hry, jejímž minimálním cílem je přimět EU usednout za stůl k jednání s Minskem. To by Lukašenko mohl vydávat za uznání své legitimity po zpochybňovaných prezidentských volbách z loňského srpna. Maximem by pak bylo ještě i získat z EU peníze na zadržování migračních toků.

„Kdo - při vědomí maximální centralizace a kontroly v Bělorusku - uvěří, že tisíce migrantů z dalekých zemí mohou dorazit do země bez vůle úřadů a ještě se masově vydat k vybranému pohraničnímu přechodu,“ ptá se politolog Alexej Jelisejev. Současně připomněl dilema EU: pustit migranty přes hranice by okamžitě znamenalo znásobení jejich přílivu, ale na druhé straně uprchlíci, včetně žen a dětí, čelí na hranicích tak nepříznivým podmínkám, že to Minsku umožňuje stěžovat si na nehumánní počínání EU.

Běloruský ministr vnitra Ivan Kubrakov podle státní agentury Belta uvedl, že jeho resort nezaznamenal žádné porušení běloruských zákonů ze strany migrantů, kteří se na běloruském území nacházejí legálně. „Utíkají před válkou, snaží se dostat do EU. My jako pohostinná země jsme vždy připraveni všechny přijmout,“ prohlásil.