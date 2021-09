Tři miliony Izraelců už dostaly třetí dávku vakcíny proti covidu, očkování svižně pokračuje

„V srpnu už od konce července bylo jasné, že izraelská vláda si to vzala za absolutní prioritu a původní plány, které mohly působit trochu optimisticky, byly splněny. Protože zejména v prvních týdnech, bavíme se o srpnu letošního roku, to leckdy bylo sto i více tisíc lidí denně, teď už je to pomalejší, ale stále se bavíme o řádu desítek tisíc lidí, kteří každý den třetí dávku dostávají,“ přiblížil zpravodaj.

V tuto chvíli už ji tak mají přes tři miliony lidí, zatímco první dávku dostalo přes šest milionů Izraelců a jen o něco málo méně i tu druhou. Je potřeba ale podle zpravodaje dodat, že ačkoliv formálně mají v tuto chvíli nárok na třetí dávku všichni lidé nad dvanáct let, tedy ti, kteří mají nárok i na tu první a druhou, tak je tam jedna podstatná podmínka, a to že její aplikace může nastat nejdříve pět měsíců od ukončené druhé dávky.

„Jinými slovy, zejména nižší věkové skupiny, obzvláště teenageři, kteří masivně začali být očkováni až od června, v tuhle chvíli většinou třetí dávku dostat nemůžou,“ vysvětluje Borek s tím, že se tím dá zřejmě vysvětlit i aktuální mírný pokles vakcinační křivky. „Protože teprve listopad či prosinec začne být relevantní z hlediska pětiměsíčního odstupu pro kategorie dvanáct až devatenáct let,“ dodal.