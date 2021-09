SPD si dál drží náskok na CDU/CSU, podle Merkelové není nic ztraceno

Sociální demokraté ve čtvrtek ve snaze ještě zesílit tlak na konzervativce představili v Düsseldorfu nový plakát se Scholzem a heslem „Kancléř pro Německo“. Düsseldorf je hlavním městem spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, kde je premiérem právě Laschet.

„Unie si zřejmě myslí, že jim patří stát i kancléřství. Tak to není. Občané rozhodují o tom, kdo do kancléřství vstoupí. Společně bojujeme za to, aby to byl Olaf Scholz,“ prohlásil generální tajemník SPD Lars Klingbeil.

S problémy s popularitou se potýká nejen CDU, ale také CSU, která působí jen v Bavorsku a která s CDU na celostátní úrovni tvoří tradiční koalici. CSU, kterou vede bavorský premiér a neúspěšný uchazeč o kancléřskou kandidaturu Markus Söder, se v průzkumu Wählercheck televize SAT.1 Bayern propadla na 29 procent. Sondáž Bayerntrend přisoudila CSU dokonce 28 procent. Pokud by se průzkumy ve volbách potvrdily, byl by to pro CSU nejhorší výsledek v dějinách.