V Německu se ke stávce nákladních strojvedoucích přidává i osobní doprava

Odborový svaz strojvedoucích (GDL) chce dosáhnout ještě v letošním roce zvýšení mezd o 1,4 procenta a v nadcházejícím roce o dalších 1,8 procenta a požaduje také jednorázový příspěvek 600 eur (zhruba 15 300 korun) kvůli dopadům pandemie nemoci covid. To dráhy odmítají a kvůli hospodářským následkům pandemie nabízejí vyšší mzdy od roku 2022.

V neděli ale DB oznámily, že jsou ochotny o mimořádném příspěvku pro letošní rok jednat. Podle odborářského předáka Clause Weselského je ovšem nabídka nedostatečná a stávka je proto nevyhnutelná.

Stejně jako během stávky před dvěma týdny musí cestující počítat s rozsáhlými výlukami. DB chtějí u dálkových spojů vypravovat alespoň každý čtvrtý vlak, a to zejména na klíčových tratích mezi velkoměsty a průmyslovými regiony. V regionální dopravě se očekává složitější situace na východě Německa.

Místo přímých spojů z Berlína do Prahy budou vlaky na trati do české metropole začínat a končit v Drážďanech. Do Polska a Dánska žádné dálkové soupravy vůbec nevyjedou.