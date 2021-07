Zdravotnický systém se hroutí a hrozí občanská válka, varuje v rozhovoru myanmarská lékařka

Kolaps společnosti, ekonomiky i zdravotnictví. Tak lékařka z Myanmaru popisuje každodenní realitu ve své zemi. Kvůli její bezpečnosti i ochraně rodiny vystupuje anonymně. „Pokud to mohu srovnat, je to jako kdybyste se v České republice po roce 1989, po sametové revoluci, museli po pěti letech vrátit do komunistického režimu,“ shrnula lékařka.

Když se armáda po parlamentních volbách chopila moci, zadržela i svrženou myanmarskou vůdkyní Su Ťij. Ta čelí řadě obvinění včetně korupce. Ačkoliv je nositelkou Nobelovy ceny za mír, mnozí jí vytýkají, že nezabránila genocidě Rohingů.

Rohingové jako muslimská menšina čelí dlouhodobé diskriminaci. Okolo 750 tisíc jich po etnických čistkách vedených buddhistickými milicemi a armádou uprchlo do sousedního Bangladéše. Lékařka si ale myslí, že tomu Su Ťij zabránit nemohla. Je to dle ní dobrý příklad toho, co se právě teď v Myanmaru děje. Armáda má podle ústavy právo, aby kdykoliv převzala moc od civilní vlády.

I když se ministerstvo zdravotnictví snažilo dělat maximum pro podporu rohingských uprchlíků, nebylo úplně možné jim pomoci, protože armáda má pod kontrolou všechny úřady. Dokonce i když chtěl zdravotník jít do uprchlických táborů, musel získat zvláštní povolení od armády. A to vám ve většině případů nedali, vzpomíná žena.

Junta vsadila na brutalitu

Vojenská junta ukončila pětiletou demokratickou přestávku a rozpoutala brutální zásahy proti oponentům. Při dohledu nad civilisty využívají vojáci odposlechy a monitorování jejich činnosti na internetu. Používají těžké zbraně včetně tanků ve městech. Pokud nemohou najít demonstranta, zatknou někoho z jeho rodiny, aby mu mohli vyhrožovat.

Hrozí vypuknutí občanské války. Z odlehlých oblastí přicházejí zprávy o formování nových povstaleckých skupin z řad utlačovaných etnických menšin i politických odpůrců vojenské vlády.

„Nechceme opět žít pod vedením vojenského režimu. A nechceme, aby naše nová generace trpěla stejně jako my za diktatury. Jedno je tedy jisté. Budeme bojovat, až zvítězíme,“ slibuje lékařka.