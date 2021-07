Brusel se chystá vyhrotit spor s Británií ohledně severoirského protokolu, píše Bloomberg

Podle informací agentury Bloomberg plánuje unijní exekutiva předložit takzvané odůvodněné stanovisko, v němž popíše, jak podle ní protokol zahrnutý v „rozvodové“ dohodě Británie porušila. Pakliže by britská vláda ani poté nezměnila svůj přístup, Komise by se údajně mohla obrátit na Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Brusel řízení s bývalou členskou zemí Unie zahájil v polovině března kvůli tomu, že britská vláda jednostranně odložila zavedení části zmíněného protokolu. EU později souhlasila, že „období milosti“ týkající se kontrol chlazených masných produktů směřujících z Anglie, Walesu nebo Skotska do Severního Irska může pokračovat do konce září.

Kontroly a hranice. Jaká je jejich udržitelnost v praxi?

Kontroly na uvedené trase a nová regulatorní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království jsou výsledkem snahy předejít hraničním kontrolám mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která je členem EU, a zároveň ochránit vnější hranici EU, která v důsledku brexitu na irském ostrově vznikla. Obě strany se nakonec v roce 2019 dohodly, že tento problém vyřeší vytvořením speciálního režimu pro Severní Irsko, na které se budou vztahovat regulace unijního trhu, zatímco pro Anglii, Skotsko a Wales bude moci určovat pravidla Londýn.

Britská vláda nyní tvrdí, že se složitě dojednávaný protokol snažila „v dobré víře“ uvést do praxe, ovšem režim se ukázal jako „neudržitelný“ a musí být upraven. Ve středu předložila sadu navrhovaných změn včetně zrušení povinnosti provádět kontroly u zboží, u něhož by dodavatelé z Anglie, Walesu či Skotka nahlásili, že není určeno k vývozu do Irska nebo dál do EU. Britové také požadují, aby unijní soudní dvůr neměl právo dohlížet na dodržování severoirského protokolu.