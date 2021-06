Před pěti lety rozhodli Britové o odchodu z EU. A jejich názory na brexit se nemění

přehrát video Pět let od referenda o brexitu

Při dotazování provedeném analytickou společností Redfield & Wilton Strategies uvedlo 45 procent oslovených, že rozhodnutí opustit EU bylo správné, 44 procent vyjádřilo opačný názor. Autoři průzkumu se zároveň ptali těch, kdo byli v roce 2016 dostatečně staří na účast v referendu, zda by svůj tehdejší postoj měnili. Jen 11 procent respondentů odpovědělo kladně, zatímco 82 procent řeklo ne. „Otázka přínosu brexitu Británii stále výrazně rozděluje,“ řekl agentuře AP patrně nejuznávanější britský odborník na průzkumy veřejného mínění profesor John Curtice. I on pozoruje, že oproti roku 2016 změnilo názor relativně málo voličů. Výsledek referenda mnohé překvapil „Vybavuji si atmosféru před pěti lety. Do poslední chvíle to vypadalo, že by tehdejší premiér David Cameron mohl Brity přesvědčit pro setrvání v EU. Fotbalista David Beckham tenkrát řekl, že pro to bude hlasovat. Byly to ale argumenty stoupenců brexitu, které přesvědčily lidi, a to někdejšího londýnského starosty a nynějšího předsedy vlády Borise Johnsona nebo nacionalistického europoslance Nigela Farage,“ řekl zpravodaj ČT v Británii Bohumil Vostal.

Podle Vostala tehdejší průzkumy ukazovaly, že by Cameron mohl referendum vyhrát. S blížícím se datem hlasování se ale ukázalo, že kampaň za brexit je pro ostrovany lákavější, protože jim slibuje lepší zítřky. „Stoupenci setrvání v EU přišli take o významnou podporu tehdejšího labouristického vůdce Jeremyho Corbyna, jenž byl přesvědčením spíše euroskeptik. Cameron take půl roku před referendem dojednával nové podmínky členství v EU a byl k sedmadvacítce kritický. Pak obrátil a začal vychvalovat výhody, což mu voliči nevěřili,“ řekl novinář. Britský premier později odstoupil, napsal paměti a nyní se podle zpravodaje o něm mluví jako o lobbistovi, a to občas i v kontroverzních souvislostech. Johnson pro změnu zaujal jeho místo a ve volbách získal největší počet poslanců pro Konzervativní stranu od dob Margaret Thatcherové. Při středečním pátém výročí brexitového referenda přitom vzkázal, že šlo o zásadní hlasování a jeho vláda převzala kontrolu nad vodami, hranicemi, zákony a penězi. Lidé podle něho nyní uvidí výhody brexitu, protože plánuje investovat.

Fakta Co znamená brexit pro Severní Irsko, Skotsko a pro obchod Co znamená brexit pro Severní Irsko, Skotsko a pro obchod Napětí na ose Londýn-Brusel aktuálně vytváří především neochota britské strany uvést do praxe takzvaný irský protokol obsažený v „rozvodové“ dohodě, který zapeklitou otázku volného režimu na hranici Severního Irska s Irskou republikou řeší vytvořením regulatorní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

Brexit kromě toho opět oživil téma skotské nezávislosti, kterou voliči v nejsevernější části Spojeného království odmítli v referendu v roce 2014. Skotsko ovšem o dva roky později poměrně jasně podpořilo setrvání Británie v EU a průzkumy od té doby ukazují nárůst podpory pro osamostatnění. „Jsem pevně přesvědčena, že naše nejlepší budoucnost je spjatá s opětovným vstupem do EU, jíž jsme byli součástí 47 let, ovšem tentokrát z pozice samostatné země,“ napsala skotská premiérka Nicola Sturgeonová při příležitosti výročí brexitového referenda.

Spojené království už nicméně má na kontě jednu plnohodnotnou pobrexitovou obchodní dohodu poté, co minulý týden uzavřelo partnerství s Austrálií. Také se nedávno přihlásilo do Transpacifického partnerství, tedy obchodního bloku, který sdružuje 11 zemí včetně Austrálie. Na druhé straně od dovršení brexitu utrpěl obchod Británie s jejím nejvýznamnějším partnerem, tedy EU, byť podle agentury AP není jasné, jak velkou roli hrálo zavedení nových vzájemných vztahů ve srovnání s koronavirovou krizí.

Situace v Briánii je nyní lepší, než černě věštili i renomovaní analytici, řekl hlavní ekonom Natlandu Petr Bartoň. Dodal však, že do britského i unijního vývoje zasáhla covidová pandemie, která plusy či minusy brexitu zastřela. Odhadl, že tak za pět let budou data již přehlednější. Jako klady zmínil to, že v Británii se daří mnohem rychleji očkovat než v EU. „To je téměř jednoznačně výsledkem toho, že museli jednat za sebe. Že se nemohli spoléhat na koordinovanou, ale zpožděnou reakci EU,“ řekl Bartoň. Pozitivně hodnotí i to, že Británie má možnost zachovat si nezávislé rozhodování vlády. To se ovšem může kladně projevit až v delším časovém horizontu. „Ale bude-li EU i důsledkem covidu stále víc do sebe zahleděná, zhorší se její pozice globálního hráče a to může Británii umožnit, aby byla globálnější než EU.“ Ekonom také zmínil, že Británie uzavírá různé obchodní smlouvy, naposledy s Austrálií a tento proces pokračuje rychleji, než čekali i optimisté. Za současného rozložení mezinárodního obchodu však nejde o nějaké výrazné uvolnění výměny zboží, ale spíše o snížení „papírové zátěže“, tedy různé byrokracie, netarifních překážek. Británii také přibyly nějaké peníze do vlastního rozpočtu, protože dříve byla v rámci EU druhým největším čistým plátcem.