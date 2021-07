Italská vláda vytlačila velké výletní lodě dál od centra Benátek

Velké výletní lodě se staly symbolem masového turismu, kvůli kterému Benátkám hrozí zapsání na seznam ohrožených památek ze strany Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Zástupci odvětví námořních služeb tvrdí, že rozhodnutí poškodí benátskou ekonomiku.

Lodě s výtlakem přes 25 tisíc tun budou mít od srpna zakázáno využívat pro svou plavbu benátský kanál Giudecca. To by plavidla mělo oddálit od Benátek a jejich historického centra. Lodě budou zatím smět kotvit v Benátské laguně, a to v přístavu Porto Marghera, který se nachází nedaleko od historického města.

Cesta bude jen pro menší trajekty

Do nového limitu se podle agentury Reuters vejdou jen menší trajekty či lodě veřejné dopravy. Výtlak velké výletní lodě se obvykle pohybuje od 100 tisíc tun výše.

„Po mnoha letech čekání od prvního srpna velké výletní lodě již nebudou plout před náměstím Svatého Marka,“ uvedl ministr kultury Dario Franceschini. Podle něj jsou schválená pravidla tvrdší než opatření navrhovaná organizací UNESCO.

UNESCO bude jednat o zařazení Benátek na seznam ohrožených památek ve druhé polovině července. Ve dřívějších posudcích ale varovalo před dopadem masového turismu na ráz tohoto města. Mezi hlavními problémy označilo také velké výletní lodě s mnoha tisíci pasažéry na palubě.