Izraelská vláda chce zrovnoprávnit reformní judaismus. Ortodoxní židé to odmítají

Obřadů v rámci reformního judaismu se například účastní ženy a muži pohromadě a místo synagogy může posloužit třeba i altán v parku. „Jsme naplno součástí moderního, sekulárního světa a přijímáme veškeré moderní poznatky. A zároveň se snažíme držet tradic,“ uvádí reformní rabín Jeff Cymet.

„Poprvé jsem se směla dotknout Starého zákona a byla jsem vyzvána, abych z něj předčítala. V jiných židovských kongregacích to ženy nemohou. A přitom dnes mi to přijde naprosto normální,“ přidává zážitek z pravidelné páteční modlitby členka reformní židovské kongregace Joyce Oronová.

Židovství má mnoho podob, od ortodoxních směrů až po ty liberální. V Izraeli můžou působit všechny, ale jen ortodoxní mají oficiální status. „Naši rabíni nemohou provádět konverze. A to samé platí například pro svatby,“ přibližuje další členka reformní židovské kongregace Edna Perelmanová.

Takové problémy se proto řeší různými oklikami. „Izraelci musí cestovat třeba do Prahy, tam uzavřou civilní sňatek a ten izraelské úřady uznají. Ale já jako rabín nemůžu oddávat lidi,“ popisuje reformní rabín Meir Azari.

Nová izraelská vláda to chce změnit. Nejde ale jen o svatby. Moderní náboženské směry mají získat i vlastní sekci u Zdi nářků. „My přistupujeme k ženám a mužům bez rozdílu ve všem, co se týká náboženského života. A to je teď v hlavním prostoru u Zdi nářků nemožné,“ dodává rabín Cymet.