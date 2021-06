Ruský velvyslanec Antonov se vrací do Washingtonu

Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov odletěl zpět do Washingtonu, oznámila agentura TASS. Moskva ho povolala na konzultace do vlasti v březnu, v době rostoucího napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Ruskem. Američané tehdy reagovali stejným krokem a stáhly svého ambasadora. Na návratu velvyslanců do svých úřadů se tento týden dohodli prezidenti obou zemí na americko-ruském summitu v Ženevě.