Íránci volí nového prezidenta, který nahradí Rouháního. Zájem o volby zatím moc není

„Každý hlas se počítá… přijďte, hlasujte a vyberte si svého prezidenta… je to důležité pro budoucnost vaší země,“ uvedl Chameneí poté, co sám hlasoval v jedné z teheránských volebních místností. Íránská státní televize ukázala záběry dlouhých front, které se utvořily před volebními místnostmi v několika městech.

Íránci si až do pátečních 23:30 středoevropského času vybírají ze čtyř kandidátů. Za favority jsou považováni ultrakonzervativec a šéf íránské justice Ebráhím Raísí a umírněný ekonom Abdolnáser Hemmatí. Volby se konají v době ekonomických potíží Íránu a opozice vyzvala k jejich bojkotu.

V klerikálně autoritářském státu sice funguje politická soutěž, mantinely ji ale určuje klerikální rada, která je prvkem ústavního systému. Před letošními volbami masivním způsobem vyřazovala kandidáty, jsou mezi nimi jen dva, které lze označit za umírněnější.

Pokud zvítězí Raísí, bude mít Írán poprvé prezidenta, na něhož se vztahují americké sankce. Uvaleny na něj byly kvůli jeho roli při popravování politických vězňů v roce 1988.

Účast může být nejmenší od Islámské revoluce

Očekává se menší účast než při minulých prezidentských volbách v roce 2017 i při loňských parlamentních volbách, kdy nepřišlo k urnám 57 procent voličů. Část íránské společnosti podle blízkovýchodního zpravodaje ČT Davida Borka reaguje bojkotem voleb v reakci na kroky klerikální rady. Nechce tak dávat legitimitu volbám tím, že si bude vybírat z omezeného počtu kandidátů. Podle oficiálních předvolebních projekcí se k hlasování dostaví jen 41 procent z 59 milionů Íránců, kteří mají právo odevzdat hlas, píše Reuters.

V poledne místního času byla podle agentury AP účast mnohem nižší než při volbách před čtyřmi lety. Na záběrech íránské televize bylo vidět u volebních místností vždy jen několik lidí. Studentská agentura ISNA odhaduje účast na 44 procent, což by bylo nejméně od islámské revoluce v roce 1979. Pokud by taková účast skutečně byla, šlo by o neúspěch pro režim. Při omezeném výběru kandidátů se tak kritériem úspěchu nestávají výsledky, ale volební účast.