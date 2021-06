Unie zařadila Česko na seznam „zelených zemí“. Zjednoduší to cestování po Evropě

Cestující ze zemí nebo regionů klasifikovaných jako zelené, bez ohledu na své občanství, mohou vstoupit do Chorvatska, aniž by podléhali požadavku izolace nebo testu. Dosud byl vstup do Chorvatska možný jen po nejméně čtrnácti dnech od dokončení očkování, do 180 dní po prodělání nemoci covid-19 nebo s negativním PCR nebo antigenním testem.

Ohledně testování šlo konkrétně o potvrzení o PCR testu ne starším než 72 hodin, nebo antigenním testu ne starším než 48 hodin, který je na společné listině antigenních testů uznávaných členskými zeměmi Evropské unie, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem.

Chorvatské turistické sdružení však českým turistům stále doporučuje, aby před cestou vyplnili formulář EnterCroatia kvůli snadnějšímu odbavení na hranicích. Cestovatelé mohou využít rychlejší pruh s označením EnterCroatia. Chorvatsko od začátku roku do konce května navštívil více než milion turistů, počet přenocování dosáhl 3,9 milionu. Z toho na Česko připadá 117 tisíc přenocování.

Evropská komise v polovině června spustila platformu Re-open EU, kde je možné přehledně najít pravidla pro vstup do jednotlivých zemí Evropské unie a také na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska v závislosti na barvě výchozí země na cestovatelském semaforu. Platforma používá informace z ECDC a každý den je aktualizuje. Platforma, dostupná pro počítač i mobilní telefony, je k dispozici také v češtině.

Na možné změny v pravidlech pro cestování po Evropě upozorňoval ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD). Veřejnost vyzval, aby všichni, kdo se chystají do ciziny, sledovali podmínky příjezdu do cílové destinace.

Za účelem větší přehlednosti shrnulo ministerstvo zahraničí podmínky pro cestování do nejnavštěvovanějších zemí na speciálních webových stránkách. Bližší informace všech světových destinací pak poskytuje Mapa cestovatele.