Izrael vede nový premiér. Bennetta mohou otestovat významní hráči v regionu, tvrdí zpravodaj

Rodák z Haify (narozen 25. března 1972) je synem imigrantů z USA, kteří do Izraele přišli ze San Francisca po šestidenní válce v roce 1967. Sloužil v elitních armádních jednotkách, poté vystudoval práva na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V roce 1999 přesídlil do New Yorku, kde s přáteli založil start-upovou softwarovou společnost Cyota, která zajišťovala bezpečnostní opatření pro firmy. Bennett jako šéf společnosti firmu v roce 2005 prodal za 145 milionů dolarů (v dnešním kurzu přes tři miliardy korun).