Řecko násilně vrací běžence do Turecka, uvádějí svědci. Atény to popírají

Štáb České televize se přidal k turecké probřežní stráži, která držela noční hlídku v úžině mezi tureckým pobřežím a řeckým ostrovem Lesbos. Po svítání zachytila hlídka na radaru člun s běženci a krátce před příjezdem k němu potkala řeckou loď.

Běženci z člunu tvrdili, že je nedaleko ostrova Lesbos zadržely řecké bezpečnostní složky, zničily motor jejich plavidla a odtáhly loď do mezinárodních vod, kde posádku zachránila právě turecká pobřežní stráž.

Ve člunu bylo jednadvacet lidí, velká většina ze subsaharské Afriky, včetně zrakově postiženého muže z Konga. „Je to příliš riskantní. Na moři jsme byli od tří hodin ráno téměř do sedmi,“ uvedl Pape Gilles z Demokratické republiky Kongo.

Běženci opakovali mnohokrát slyšený scénář. Tvrdili, že je maskovaní muži na řeckých lodích násilím vrátili z území Evropské unie. „Mám právo požádat o azyl v zemi, která dbá na lidská práva. Když jsme se ale snažili dostat do Řecka, zahradili nám cestu a zničili naši loď,“ prohlásil Mohammad Muhanna, běženec z Pásma Gazy.

Zpět v Turecku se šok z dění na moři mísí se zklamáním a Mohammad z Pásma Gazy v tuto chvíli odmítá cestu do Evropy opakovat. „Potom, co jsem viděl?! Viděl jsem smrt. Čtyři a půl hodiny ve vodě, aniž bychom věděli, kde jsme a co s námi bude.“