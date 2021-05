Zařazení Česka na seznam „nikoliv přátelských zemí“ způsobily kroky Prahy, řekl Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí objasnil zařazení Česka a Spojených států na seznam „nikoli přátelských států“ nepřátelskými kroky. Napsala to tamní tisková agentura TASS. Šéf diplomacie přitom označil za „hanbu“ to, jak Česko údajně „rozmazává“ sedm let starý incident ohledně výbuchů ve vrbětických muničních skladech. Vyšetřování spojené s předkládáním dalších verzí označil za „zmatené“, a to navzdory vysvětlením českých kriminalistů.