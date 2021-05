Superčtvrtek v Británii. V místních a regionálních volbách je k mání přes pět tisíc křesel

Velká pozornost je upřena na volby do skotského parlamentu. Vítězství by měla obhájit Skotská národní strana (SNP) premiérky Nicoly Sturgeonové. Předvolební průzkumy naznačovaly, že by SNP neměla získat absolutní většinu, což může zkomplikovat její snahy o vyhlášení nového referenda o odtržení od zbytku Spojeného království. Místní Zelení, kteří jsou rovněž pro nezávislost a s SNP v minulosti spolupracovali, by však mohli získat až devět křesel, a mohla by se tak utvořit většina žádající nezávislost Skotska.

V době prvního referenda v roce 2014 se hovořilo o tom, že podobné hlasování přichází na pořad dne jen jednou za generaci. Skotové však tvrdí, že situaci výrazně změnil britský odchod z Evropské unie. Většina Skotů totiž hlasovala v brexitovém referendu z roku 2016 pro setrvání v evropském bloku. S novým hlasováním nesouhlasí Londýn.