Skotská hra o Holyrood. Národovcům jde ve volbách o většinu a nezávislost

Na druhou stranu si Skoti uvědomují, že nezávislost by s sebou přinesla také problémy. Více než polovina tázaných míní, že by Edinburgh ekonomicky tratil, přičemž opačný názor má pouhých osm procent oslovených a dvanáct procent si myslí, že by odtržení od Spojeného království nepřineslo z hlediska ekonomiky výraznou změnu.

A zatímco skotští konzervativci i labouristé před riziky varují, oslabující SNP by mohla referendum vyvolat i v případě, že nezíská většinu v Holyroodu. Podle politologa Basty se totiž ve Skotsku rýsuje možná „supervětšina“, která by hlasování podpořila společně. „Je pravděpodobné, že zastánci nezávislosti získají většinu, protože vedle SNP ji podporují také zelení a tyto dvě strany jsou na cestě k zisku více než padesáti procent křesel,“ vysvětluje.

Carman upozorňuje, že pokud SNP většinu nezíská, bude pro ni obtížné o referendum usilovat. „Naše data ukazují, že druhé referendum v očích veřejnosti ztrácí podporu v případě, že SNP nebude mít většinu v parlamentu,“ zdůrazňuje. Dodává však, že Johnson se nepochybně pokusí referendu zamezit, i když to pro něj nebude snadné.

Skotsko jako rozbuška

Skotská vláda by mohla předložit zákon o referendu, čímž by vyzvala Londýn. Johnsonův kabinet by se poté musel obrátit na soud. „V případě zablokování referenda legální cestou se Sturgeonová nezavázala k žádným dalším krokům,“ podotýká politolog s tím, že SNP slíbila, že referendum je „postcovidovou“ otázkou, která se bude řešit až po vypořádání se s pandemií.

Johnson není ke skotské výzvě lhostejný a ve snaze si získat SNP na svou stranu přislíbil lepší železnici, více lůžek v zařízeních NHS pro Skoty nebo intenzivnější výměnu studentů v rámci Spojeného království.