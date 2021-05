Madridské volby ovládly pravicové strany. Šéf levicové Podemos kvůli tomu opouští politiku

Socialisté pohořeli

Lidovci ve 136členném parlamentu obsadí 65 křesel, dosud jich měli třicet. Podle deníku El País jde o třetí nejlepší výsledek PP v madridských volbách. K absolutní většině 69 mandátů ale strana bude potřebovat podporu další partaje. Vox už uvedla, že Díazovou Ayusovou podpoří při hlasování o důvěře, aniž by za to chtěla jít do vlády. Lídryně v rozhlase řekla, že stranu do své vlády „vezme, pokud budou chtít“.

Šéf lidovců Pablo Casado označil volby v madridském regionu za „hlasování o důvěře“ španělské vládě a vítězství lidovců za „začátek nové éry v politice“. Socialisté Pedra Sáncheze, kteří předchozí volby v roce 2019 vyhráli, ale bez dostatečné podpory pro sestavení regionální vlády, v úterý zaznamenali nejhorší výsledek v historii této oblasti. V parlamentu obsadí 24 křesel, což je o třináct méně než měli po předchozích volbách.

K volebním urnám v madridském regionu i přes koronavirovou pandemii přišel rekordní počet voličů (76,2 procenta). Před volebními místnostmi se tvořily celý den dlouhé fronty kvůli tomu, že voliči museli dodržovat bezpečnou vzdálenost. Ti mohli svůj hlas ještě odevzdat i po 20:00, kdy se měly místnosti uzavřít.