V Rusku začaly demonstrace za Navalného, policie už zadržela více než sto lidí

První demonstranti vzhledem k časovému posunu už vyšli do ulic na východě země. Například ve Vladivostoku se podle místních médií vydalo protestovat odhadem pět set až tisíc Navalného příznivců. Ve městě Magadan policie zadržela osm lidí, oznámila agentura Reuters. Zprávy o zadržených protestujících přicházejí také z Irkutska a dalších měst.

Navalného spolupracovníci svolali na středu demonstrace, které by podle nich mohly být největšími protesty v moderní historii Ruska. Úřady dopředu varovaly účastníky před následky, včetně trestního postihu.

Ombudsmanka: Lékaři u Navalného nenašli žádná vážná zdravotní rizika

Ruská policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, jejíž zapojení do případu potvrdilo i vyšetřování skupiny Bellingcat. Moskva to popírá.

V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a že byl potrestán za to, že si dovolil přežít Putinem nařízenou otravu.

Navalnyj také připomíná, že si má odpykat trest uložený v procesu za údajnou zpronevěru v kosmetické firmě Yves Rocher, který Evropský soud za lidská práva shledal nespravedlivým a Rusko mu mezitím vyplatilo odškodné.

Opozičník drží ve vězení hladovku na protest proti neposkytnutí lékařské péče při bolestech zad a končetin, úřady jej nechaly přepravit do vězeňské nemocnice v jiném nápravném zařízení. Jeho blízcí a spolupracovníci se obávají, aby věznění přežil. Upozorňují, že mu hrozí vážné zdravotní komplikace.

Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová ve středu agentuře RIA Novosti řekla, že Navalného v úterý prohlédli čtyři lékaři, kteří nepracují pro vězeňskou správu, a neshledali u vězněného opozičníka žádná vážná zdravotní rizika.