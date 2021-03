Hodina Země udeřila. Po celém světě zhasnou města i pamětihodnosti

Hodina Země je akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Její první ročník se konal v roce 2007 v australském Sydney. Cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery a do kampaně se zapojily více než dva miliony lidí.

V Brně během soboty zhasnou Špilberk, Novou radnici a Obelisk v Denisových sadech. V Olomouci vypnou osvětlení radnice a Sloupu Nejsvětější Trojice. V Písku bude to samé platit o všech památkách ve městě.

K účasti na Hodině Země se lze přihlásit přes web. Zatím je registrováno kolem šesti set jednotlivců, sedmdesáti firem a 130 obcí. Praha například vypne osvětlení významných památek a dominant. Světla zhasnou třeba na Karlově mostě, v Národním divadle, Staroměstské radnici, Petřínské rozhledně či památníku na Vítkově. Vedení Prahy do akce „zapojí“ téměř padesát míst ve městě.

Zájemci v rámci kampaně také mohou zjistit, kolik kilogramů CO 2 při plnění závazků společně ušetří. Organizátoři uvádějí i tipy pro obce ohledně zapojení do ambicióznějších cílů v oblasti ekologie a adaptace sídel na změnu klimatu.

Podle organizátorů má kampaň zdůraznit, že každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. To odráží i podoba nabízených závazků. Jednotlivci si mohou například předsevzít, že omezí spotřebu masa, cesty autem, produkci odpadu, nebo budou šetřit vodou.

V Oceánii zhasla světla

Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední březnovou sobotu. V Česku se poprvé konala v roce 2010. Loni se podle Petra Ledviny z Ekologického institutu Veronica zapojilo 124 obcí, 62 firem a organizací, pět památek a svou účast nakonec deklarovalo 3500 jednotlivců.

Mnozí lidé a města v Oceánii si již připomněli letošní Hodinu Země. Světový fond na ochranu přírody vyzval obyvatele Nového Zélandu k široké účasti. Například v největším tamním městě Aucklandu se zahalila do tmy telekomunikační věž Sky Tower. V metropoli Wellingtonu zase zhasla světla v budově parlamentu.

Zapojení do mezinárodní události ohlásila také Austrálie, Malajsie nebo Filipíny. Účast přislíbil i singapurský park Gardens by the Bay, kde se často pořádají působivé světelné show.

Vláda Nového Zélandu vyhlásila na začátku prosince stav klimatické nouze. Premiérka Jacinda Ardernová hodlá z ochrany klimatu učinit ještě větší prioritu svého politického působení a do roku 2025 plánuje dosáhnout ve veřejných službách takzvané klimatické neutrality.