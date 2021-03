Z Matovičovy vlády odcházejí další ministři. Končí Sulík i Kolíková

Na Slovensku tak pokračují napjaté vztahy mezi čtyřmi stranami vládní koalice. Předseda parlamentu Boris Kollár kvůli tomu na týden přerušil schůzi sněmovny, která má v programu i návrhy zákonů související s koronavirovou krizí.

Sulík je předsedou liberální strany Svoboda a solidarita (SaS). Ta v minulých dnech podmínila své setrvání v koalici odchodem premiéra Igora Matoviče (OLaNO), protože podle ní Matovič není osobnostně, komunikačně a ani manažersky schopný vést zemi. Odchod Matoviče, který podle svých kritiků vsadil na konfrontační styl politiky, požaduje i nejmenší vládní strana Za ľudí.

„Vyvozuji politickou zodpovědnost za stav, v jakém se vláda nachází. Dělám to proto, abych otevřel cestu pro odchod Igora Matoviče z vlády. Naše země jako sůl potřebuje vládu klidné ruky,“ řekl Sulík novinářům.

Čas je do středy

SaS dala Matovičovi čas na demisi do středy, v opačném případě by měli rezignovat i ministři školství a zahraničí, které nominovala Sulíkova strana. V případě odchodu SaS z vlády by si kabinet ve sněmovně udržel už jen těsnou většinu.

Matovič o víkendu vyjádřil ochotu rezignovat, krok ale podmínil splněním několika požadavků. Jedním z nich byla i demise Sulíka, se kterým je premiér v dlouhodobém vzájemném sporu v souvislosti s koronavirovou krizí. SaS ale už odmítla další požadavek Matoviče, aby se vzdala vedení jednoho ze tří ministerstev.

Matovič by chtěl změnit funkci. Z premiéra na vícepremiéra

Pokud by Matovič podal demisi, znamenalo by to podle slovenské ústavy pád celé vlády. Čtyřčlenná koalice, která má ve sněmovně až ústavní většinu, by se následně mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu.

V něm by Matovič podle dostupných informací chtěl zastávat nově vytvořenou pozici vicepremiéra pro boj s korupcí, což před loňskými volbami patřilo k hlavní agendě jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO).