Sulík ohlásil demisi a čeká odchod premiéra Matoviče. Slovensko prožívá vládní krizi

„Plním tak požadavek Igora Matoviče, abych odešel z vlády. Očekávám, že on udělá to samé, že i on podá demisi jako premiér. A konečně to otevře dveře k rekonstrukci vlády, kterou tak strašně potřebujeme,“ citoval Sulíka server sme.sk. Znovu zopakoval, že Matovič není způsobilý vést vládu.

Sulík řekl, že SaS nemá v plánu se vzdát jednoho ze tří přidělených ministerstev. „Chceme rekonstrukci vlády na základě dnešní koaliční smlouvy.“ Matovič je předsedou hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijme Sulíkovu demisi v úterý dopoledne.

Postoj další koaliční strany

Ještě před tímto krokem oznámilo předsednictvo další z koaličních stran, Za ľudí, že stojí za svojí ministryní Máriou Kolíkovou a místopředsedou parlamentu Jurajem Šeligou. „Oba ve svých funkcích řádně plnili své povinnosti vůči koaličním partnerům a plnili programové prohlášení vlády,“ uvádí stanovisko.

Předsednictvo zároveň uvedlo, že vnímá podmínku premiéra, že odstoupí z funkce jen v případě, že i Kolíková a Šeliga odejdou. Strana pokračuje v jednáních o čtyřkoalici a o výměně na postu premiéra. Koaliční partnery též vyzvala, aby se vrátili k jednáním, protože nedohoda prohlubuje napětí.

V koalici je rovněž strana Sme rodina.