Tým právníků chce přezkoumat, zda lze zrušit rozsudek nad Dantem. Po více než sedmi stech letech

K týmu se přidali i potomci Danta a starosty

Dante byl aktivní nejen v literatuře, ale právě i v politice, v které si z dnešního pohledu vybral špatnou stranu. Jako člen vedení města hájil jeho nezávislost, když se ale Florencie zmocnili papežovi stoupenci, upadl v nemilost. Nakonec ho k trvalému vyhnanství odsoudil nový starosta da Gubbio.

K otevření případu chce expertní tým přizvat i potomky obou protagonistů. „Pojal jsem to jen jako druh zábavy. Protože žádné důsledky z toho nevyplynou. To není možné,“ vysvětluje svou účast Dantův potomek Sperello di Serego Alighieri.

„Ne, nebudu o nic bojovat. Připadne mi zajímavé celý příběh znovu přezkoumat,“ přidává se Antoine de Gabrielli, potomek bývalého starosty da Gubbia.

Oba potomci se shodují v tom, že pokud by Danta z Florencie nevyhnali, Božskou komedii by nikdy nenapsal. A i když po zbytek života bojoval za to, aby se do rodného města mohl vrátit, nejvíc by ho podle Sperella potěšil fakt, že je dodnes označován za otce spisovné italštiny.