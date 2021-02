Radikální imám a údajný šéf německé odnože IS dostal dlouholetý trest vězení

Radikální imám abú Valá, který je považován za šéfa německé odnože teroristické organizace Islámský stát (IS), by měl jít na 10,5 roku do vězení. Rozhodl o tom soud v dolnosaském Celle, který 37letého Iráčana potrestal za členství v teroristické síti a za podporu terorismu.