Ruská policie opět podnikla razii v Navalného štábu, politika čeká další soudní slyšení

„Policie vtrhla do moskevského štábu Navalného pod záminkou, že tam prý 'tisknou pornografii'. Asi nestojí za to upřesňovat, že tam není vůbec na čem co tisknout,“ uvedl štáb podle listu Kommersant.

Navalného spolupracovníci podle vzkazu na sociálních sítích nepochybují, že domovní prohlídka povede ke konfiskaci vybavení kanceláře, což označili za „další nezákonnou loupež“. Razie podle agentury AP skončila asi hodinu po půlnoci.

Navalnyj byl minulý týden odsouzen k téměř tříletému vězení poté, co mu soud změnil dříve uložený podmíněný trest za údajnou zpronevěru na nepodmíněný. Politik označil obvinění za absurdní a tvrdí, že ho Evropský soud pro lidská práva už očistil. Trest byl zpřísněn kvůli tomu, že Navalnyj podle soudu porušoval podmínku mimo jiné tím, že se koncem roku nedostavil ke kontrole v Moskvě.

Navalnyj byl tehdy ještě v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou ze skupiny novičok. Tuto otravu potvrdily západní laboratoře i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Z otravy Navalnyj viní režim ruského prezidenta Vladimira Putina. O tom, že za otravou stála tajná služba FSB, informoval i mezinárodní tým investigativních novinářů, podle kterého se jeden z agentů Navalnému nedopatřením přiznal. Moskva to popírá.