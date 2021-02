On-line prostředí může skýtat nebezpečí pro děti. Kvůli zvýšenému používání internetu jsou aktivnější i predátoři

Nebezpečí na internetu se může skrývat kdekoliv. Třeba devítiletý Isaac, školák z britského Worcesteru, nejraději tráví svůj den u počítačových her. V době izolace právě tady potká alespoň na dálku kamarády. Jeho matka ale nedávno zaznamenala, že syna kontaktoval někdo, koho nezná.



„Někdo, s kým se nikdy předtím neviděl, má do této malé skupiny přístup. To mě znepokojuje. Protože pak si děláte starosti, kdo že se to do ní vlastně může dostat,“ tvrdí Isaacova matka.



Sám Isaac se ale v kruhu spoluhráčů cítí v bezpečí. „Všichni z nich žijí v Anglii. Vím, jak se jmenují. Vím, jak jsou staří. O tom to je,“ říká. Nikdy není však jisté, jak staří lidé na internetu vlastně jsou.

„Dokonalá bouře“

V Británii se snaží na nebezpečí, které skýtá internet, poukázat. Nadace Breck nese jméno čtrnáctiletého chlapce, jehož vylákal o čtyři roky starší spoluhráč na schůzku, na které Brecka ubodal. Kauza z roku 2014 je v Británii stále v povědomí.

„Současný trend zvyšujícího se času on-line kvůli opatřením už exponenciálně ovlivňuje děti, protože právě ony jsou on-line jako nikdy předtím. A lidé, kteří pracují z domova, mezi nimi i on-line predátoři, jsou také on-line víc než kdy předtím. Je to v podstatě dokonalá bouře,“ vysvětluje Lorin LaFaveová, zakladatelka Breck Foundation.